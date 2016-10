Calw Senioren tanzen erfolgreich

Das Schopflocher Turnierpaar Roswita und Wolfgang Franz startet insgesamt bei vier Turnieren in den Klassen Senioren I D und II D Standard. Ihnen gelingen in ihrer Alter- und Leistungsklasse sehr gute Platzierung. Sie verfehlen nur knapp den Einzug ins Finale. Bei den Senioren I D ertanzen sie sich wichtige Aufstiegspunkte. Ihr herausragendes Merkmal in ihrer ersten Trophyserie ist ruhiges und übersichtliches Tanzen. Zu erkennen war eine deutliche Entwicklung in Richtung Finale.

Bettina Haiss und Immanuel Schwank Senioren III B aus Freudenstadt sind mit sechs Turniere in Standard und Latein gemeldet.

Bei der Trophy in Leonberg absolvieren sie einen Tanzturniermarathon, insgesamt stehen sie 55 Mal auf der Tanzfläche. Im Standard Senioren III B erreichen sie zweimal das Finale, mit einem vierten und fünften Platz. In der Klasse Senioren II B gelingen ihnen weitere wertvolle Aufstiegspunkte. In Lateinamerikanischen Tänzern treten sie in der Klasse Sen I C an. Hier verfehlen am ersten Tag knapp das Finale.

Eine Überraschung gelingt ihnen mit dem sechsten Platz der Gesamttrophy in ihrer Altersgruppe, verbunden mit einem Preisgeld und weiteren Punkten in der TBW Trophyrangliste.