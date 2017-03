Calw Senioren sichern sich Siege und zweite Plätze

Calw. Am ersten Turnierwochenende ging es um die Landesmeisterschaft (LM) der Senioren II. Hierzu hatte der TC Mergelstetten in die Sporthalle zu Heidenheim eingeladen. Die Turnierbedingungen waren hervorragend, eine starke Konkurrenz auf der Fläche, alle mit Siegeswillen und der Chance auf einen schnelleren Aufstieg in die nächsthöhere Turnierklasse, so auch das Team des TSZ Calw.

Mehr als zufriedenstellend

Vier Senioren-Turnierpaare des TSZ Calw stellten sich der Herausforderung in der jüngeren Altersklasse Senioren II zu starten. Die Ergebnisse waren unter diesen besonderen Umständen für die Turnierpaare sowie für die Trainer Anita Pocz und Rolandas Trembo mehr als zufriedenstellend.