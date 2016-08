Calw Selbstbewusst für Aufsehen gesorgt

Die Plakate der komplett aus der Wirtschaft finanzierten Kampagne – der Beitrag des Landkreises beschränkte sich auf die Idee an sich und die Arbeitskraft seiner Mitarbeiter – wurden innerhalb und außerhalb des Kreises rege plakatiert, unter anderem am Stuttgarter Flughafen und an S-Bahnhöfen der Landeshauptstadt.

Die Kampagne kam gut ins Laufen, zu den ursprünglich acht Unternehmern aus dem Landkreis kamen weitere dazu. Das Selbstbewusstsein der Macher wuchs. Als Stuttgart begann, mit seinem Feinstaub-Problem zu kämpfen und zur Stau-Hauptstadt "gekürt" wurde, plakatierte der Landkreis frech darauf anspielende Motive seiner Serie in der Metropole. "Und selbstbewusstes Auftreten hat – übrigens nicht nur im Fall der Kampagne – zur Folge, dass man wahrgenommen wird", stellt Andreas Knörle fest. Alle beteiligten Unternehmen hätten jedenfalls nur positive Rückmeldungen bekommen.

Welchen Beitrag die Kampagne dazu geliefert hat, mag Knörle nicht beurteilen, doch inzwischen ist der Wirtschaftsstandort Kreis Calw in und um Stuttgart gut bekannt. "Wir haben derzeit unheimlich viele Gewerbeanfragen aus dem Großraum Stuttgart, denn dort gibt es keine Gewerbeflächen mehr", berichtet Knörle aus seiner Arbeit als Wirtschaftsförderer. "Doch auch wir können diese Anfragen fast alle nicht befriedigen." Aufgrund dieser enormen Nachfrage müssten die Kommunen im Kreis dringend neue Gewerbeflächen ausweisen, mahnt Knörle.

In Sachen Kampagne werde der Landkreis bis zum Jahresende noch einmal nachlegen, so Knörle. Dann werde man die erfolgreiche Initiative beenden. Nach einem halben Jahr Pause wolle man dann mit einer weiteren Kampagne wieder ins Landkreis-Marketing einsteigen – mit neuen Themen und mit neuen Ideen.

Baden-Württemberg