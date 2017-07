Calw Selbst geschriebenes ­Stück "Überall und Nirgendwo" präsentiert

Calw. Es ist gleich 18.30 Uhr und kurz vor der Uraufführung eines Theaterstückes, das die Oberstufen-Theater AG des Hermann Hesse-Gymnasiums (HHG) selbst geschrieben und einstudiert hat. Rund 25 Schülerinnen und Schüler stehen mit Lehrerin Gisela Schmidt im Kreis und sie ruft den Schülern zu: "Seid hoch konzentriert, wenn irgendwas schief geht, wird improvisiert." So macht sie ihnen Mut, wie ein Fußballtrainer seiner Mannschaft vor einem schweren Spiel. Dann fassen sich die Laiendarsteller an den Händen und rufen gemeinsam "Wir sind gut drauf" und schlüpfen danach eifrig sowie voller Selbstvertrauen in ihre verschiedenen Rollen.