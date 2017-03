Calw Sehen, staunen, mitmachen: Jungen und Mädchen erkunden Realschule

Trotz ihrer langen Tradition habe sich die Realschule stetig weiterentwickelt. Sie sei eine leistungsstarke Schule, so Häberle. Die Besucher erfuhren von dem Angebot, das die Heinrich Immanuel Perrot Realschule ihren Schülern zu bieten hat: Doppelstundenmodell, Lernzeit, persönliche Fördergespräche, Förderkurse, Hausaufgabenbetreuung, digitale Whiteboards, Tablets, vielfältige Arbeitsgemeinschaften, Gitarrenprofil, Schulsozialarbeit, Frankreichaustausch, Teamtrainingstage oder Schulfruchtprogramm sind nur einige Beispiele. Den musikalischen Auftakt der Veranstaltung bildeten die Schülerband der Schule und die Gitarrenkinder der Klasse 5 und 6 unter der Leitung von Rolf Haug aus der Musikschule Calw.

Nach der Begrüßung im Forum gewannen die Grundschulkinder mit ihren Eltern einen ersten Eindruck von der Heinrich Immanuel Perrot Realschule – mittels einer Schulhausrallye, die von Schülern und Lehrkräften der Realschule vorbereitet wurde. Diese Rallye stand ganz unter dem Motto "sehen, staunen mitmachen".

Versuche mit Mikroskopen an der Station des neuen Unterrichtsfaches Biologie/Naturphänomene/Technik, handwerkliches Können an der Nähmaschine im Bereich Alltagskultur/Ernährung/Soziales, die ersten französischen Vokabeln, Rätsel in Mathematik, Laubsägearbeiten in Technik, der Rhythmus-Workshop in Musik oder die Druckwerkstatt in Kunst standen unter anderem auf dem Laufzettel.

Besonderes Interesse zeigten die Besucher an der spannenden und handlungsorientierten Station der neuen Medien. Hier konnten die Kinder an mehreren Tablets Beispiele aus dem Unterrichtsalltag in Mathe, Geografie oder Englisch erproben. Für die Eltern organisierten die sechsten Klassen der Realschule Kaffee und Kuchen.

Für Eltern, die ihre Kinder für das kommende Schuljahr anmelden möchten, hat das Sekretariat am 4. und 5. April jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet.