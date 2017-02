Calw Schwierige Lage der Stadt: Radio rauscht

Der öffentlich-rechtliche Radioempfang des SWR werde durch insgesamt vier Sender gewährleistet, die in Hirsau, Stuttgart-Degerloch, auf der Hornisgrinde nahe Sasbachwalden und auf dem Raichberg bei Albstadt stehen. Jener in Hirsau, so Utz, sei erst im Juni 2013 installiert worden, um die "nicht überall in Calw optimale Empfangssituation" zu verbessern. Im Zuge dessen habe man auch die Sendeleistung erhöht – so weit wie möglich.

Noch besserer Empfang sei nur noch mit einem zusätzlichen Senderstandort in Calw selbst zu erreichen. Allerdings lasse die "bis zum Äußersten angespannte Ultrakurzwellen (UKW)-Frequenzsituation in der Region so gut wie keinen Spielraum für einen zusätzlichen Senderstandort in Calw" zu.

Eine Lösung gebe es dennoch: Der SWR setze zukünftig auf Digitalradio (DAB+). Dieses arbeite nicht wie herkömmliches Radio mit UKW sondern mit einer so genannten Gleichwellentechnik, bei der beim Aufbau eines Sendernetzes keine Frequenzknappheit auftrete.

Qualität deutlich besser

"Reflexionen der Signale, die bei UKW zu Störungen führen können, wirken sich beim Digitalradio sogar positiv auf den Empfang aus", erläutert der Unternehmenssprecher. "Die Empfangsqualität gegenüber UKW ist beim Digitalradio-Empfang unvergleichlich besser."

Doch was können Autofahrer tun, bis es so weit ist? Utz rät: "Ein Autoradio mit RDS (Radio Data System) und ein zu 100 Prozent funktionierendes Empfangssystem (Antenne, Verkabelung und Empfänger) sind unabdingbar für einen zufriedenstellenden Empfang unter schwierigen Empfangsbedingungen."