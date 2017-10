Calw Schüler erleben Äpfel mit allen Sinnen

Nun wurden die vitaminreichen Früchte an einem Vormittag von allen Wimberger Schülern zu Saft verarbeitet. Die große Menge an Äpfeln dafür konnte die Grundschule nach dem frostigen Frühjahr und der darum ausgefallenen Mostapfelernte beim Bildungspartner Edeka Wimberg beziehen.

Da auch der Stellenwert des Apfels in der Ernährung hervorgehoben wurde, gab es am Ende der Woche in der Apfelküche zahlreiche Rezepte, die mit der vielseitigen Frucht ausprobiert werden konnten. Unter Mithilfe einiger Mütter und zwei Ernährungsbeauftragten der Edekafiliale Wimberg verwandelte sich so manches Klassenzimmer in eine Küche. Apfelmus, Apfelkuchen, -muffins, -waffeln und sogar eine herzhafte Apfelsuppe standen nach erledigtem Küchendienst auf der Speisekarte der Wimberger Grundschulkinder.

Das waren die besten Voraussetzungen für ein Apfelfest. Dazu hatten die Kinder und Lehrerinnen Ende der Woche eingeladen. Sie sangen Lieder und einen Rap zum Apfel, führten ein szenisches Stück vom Äpfel klauenden Zottelzaum auf und trugen – auch selbst geschriebene – Gedichte zum Apfel und Blockflötenstücke vor. Das Schulhaus war für die Familien und Freunde der Wimbergschule vorbereitet. In jedem Klassenzimmer gab es eine andere Apfelspezialität zu probieren. Die Themenbücher, Präsentationen und Dekorationen konnten betrachtet werden und viele Spielstationen, in denen Geschick und Wissen rund um den Apfel gefordert waren, ließen die Zeit im Fluge vergehen.