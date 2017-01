Calw Schrott ist für Lothar Hudy wie Magie

Den Anstoß zu dieser Initiative soll die Ausstellung von Lothar Hudy geben, in den Augen von Wiehe "einer der profiliertesten und bekanntesten Künstler im Landkreis". Geboren in der Lutherstadt Eisleben, ist Hudy längst ein Calwer geworden, wie er selbst sagt. 1962 kam er mit dem Fahrrad in den Nordschwarzwald und gründete in Zavelstein die erste Kommune.

In seinem Leben hat er sich schon auf viele Arten verdingt: Er ist gelernter Elektrotechniker, war Kunstglaser, Fahrradreparateur, hatte eine Baufirma in Halle, und arbeitete in den 70er-Jahren in Calw auch als Sozialarbeiter. Trotz aller Umwege war für ihn immer klar, was er eigentlich sein und werden wollte: Künstler. Auch sein erstes Objekt, eine Drahtmaschine, gebaut im Jahr 1961, wird bei der Ausstellung im Landratsamt zu sehen sein.

Was andere wegwerfen, inspiriert ihn. Schrott ist für ihn wie Magie. Er schaut sich die Objekte an und findet für sie eine sinnliche Entfaltung, inspiriert von dadaistischen und surrealistischen Einflüssen. "Meine Skulpturen sind die Quintessenz aus freiem Geist und der Komplexität des Lebens." So sieht sich der Künstler. Sein Lebensmotto: "Lass dich fließen im Meer der Phantasie."

Die Kommune in Zavelstein gibt es längst nicht mehr, die Kulturposse anno 1988 in Nagold um sein Werk "Civitas" ist Geschichte, wenn auch eine äußerst amüsante, um den Alt-68er ist es ruhiger geworden: "Ja, die revolutionären Zeiten sind vorbei", sagt Lothar Hudy, aber sein materialistischer Humor, der sich in seinen Werken zeigt, ist geblieben.

Die Retrospektive "Objets trouvés" ist im Calwer Landratsamt vom 27. Januar bis 7. März zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr.

Der Künstler selbst wird am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr eine öffentliche Führung durch seine Werkschau anbieten.