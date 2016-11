Calw Schöne Bilder statt schwerer Jungs

Calw. Gemessen an den vielen Neugierigen, die den Feiertag zu einem Besuch der ungewöhnlichen Vernissage nutzten, war dieses Event-Experiment ein großer Erfolg. Nicht nur der Kripo-Chef war von der Qualität und dem Niveau der Exponate, die die zehn Künstlerinnen für diese Verkaufs-Ausstellung in den Räumen der Kripo am Hirsauer Wiesenweg hergegeben hatten, überrascht. "Seit die Bilder hingen, hab’ ich in Gedanken jeden Tag ein anderes Bild gekauft", würdigte Carl die ungewöhnliche Pracht in den sonst ja eher nüchternen Büro-Gängen.

Drei Parteien gewinnen

Weshalb auch der Sozialdezernent des Kreises Calw, Norbert Weiser, meinte, er sei "schon auch ein bisschen neidisch" auf dieses Ereignis, das eine echte "dreifach Win-Win-Win-Situation" für alle Beteiligten hergestellt habe: Zum einen für die Künstlerinnen, die einmal in einem ungewöhnlichen Rahmen ihre Arbeiten zeigen und zum Kauf anbieten konnten. Für die Kripo, die ihr Haus einen Tag lang "bunt" sowie für die Öffentlichkeit offen herzeigen könnte. Und natürlich für den Verein "Frauen helfen Frauen", dem Betreiber des Frauenhauses, dem der Erlös dieser Veranstaltung und die an diesem Tag gesammelten Spenden zur Gänze zufließen würde.