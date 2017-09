Calw "Schön, in richtiger Kirche zu sein"

Es war ein besonderer Gottesdienst, der gemeinsam mit der Berggemeinde Wimberg, dem Haus auf dem Wimberg und dem Verein DemiL (Demenz mitten im Leben) organisiert wurde.

Zusätzlicher Fahrdienst

Trotz der etwas ungewöhnlichen Zeit – Sonntagnachmittag, 15 Uhr – fanden sich viele Besucher ein. Durch die Unterstützung der Gemeinde wurde ein zusätzlicher Fahrdienst eingerichtet und 20 Bewohnern vom Haus auf dem Wimberg konnten an diesem Gottesdienst teilnehmen. Bei Kaffee und Hefezopf kamen, im Anschluss an den Gottesdienst, alle ins Gespräch. "Es war schön, wieder einmal in einer richtigen Kirche gewesen zu sein", so beschrieb es eine Bewohnerin.