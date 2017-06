Calw Schnellerer Fortschritt durch mehr Arbeiter?

An Samstagen ist auf der Baustelle keiner anzutreffen. Auch am Brückentag nach Fronleichnam sei niemand vor Ort gewesen. Und an manchen Tagen sehe man nur wenige Arbeiter dort. Dies alles kommt einer Anwohnerin im Gespräch mit unserer Zeitung in den Sinn, wenn sie über die Sanierung der Stuttgarter Straße spricht. Ihre Vermutung: Mit mehr Arbeitern und Einsatz am Wochenende könnte alles schneller fertig sein. Die Anwohner wären entlastet. Was ist dran an diesem Verdacht?

Nichts, so der Tenor des Regierungspräsidiums Karlsruhe. "Die Baustelle ist für die Arbeiten mit ausreichend Personal besetzt", erklärt Sprecherin Irene Feilhauer auf Anfrage. Denn: "Ein Großteil der Arbeiten, wie Fräsen oder der Einbau von Asphalt in Schadstellen, können auch nicht mit zusätzlichen Personal oder Geräten beschleunigt werden", führt sie weiter aus.

Größere Schäden als erwartet beseitigt