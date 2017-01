Calw Schmaler Weg durch märchenhaft verschneiten Jungwald

Eiszeitlicher Karsee

Vom Ausgangspunkt, der auf einer schmalen zwölf Kilometer langen Straße von Schönmünzach im Murgtal aus erreicht wurde, stiegen elf wagemutige Wanderer durch neuen Schnee bergauf und erreichten die Schlappdachhütte, an der eine kurze Trinkpause eingelegt wurde. Der weitere Aufstieg führte zunächst durch dichten Hochwald. Anschließend galt es einen steilen Hang zu queren. Auf einem schmalen Weg, durch märchenhaft verschneiten Jungwald erreichten die Wanderer den zugefrorenen Wilden See, einen eiszeitlichen Karsee im ältesten Bannwald des Schwarzwaldes, der heute in den Nationalpark integriert ist. Die Blockhütte am Ostufer bot eine günstige Gelegenheit zur Mittagspause.

Der Aufstieg durch die steile Karwand zum Seekopf kostete viel Kraft. Die verschneiten und mit Raureif überzogenen Legforchen auf der Hochfläche boten einen bizarren Anblick. Hier wurde gezeigt, wie sich der Auerhahn im Winter karg von Forchennadeln ernähren muss.