Calw Schloss Zavelstein grüßt von der Titelseite

"Johannes Brenz und der Schwarzwald" heißt ein zum Lutherjahr passender Beitrag von Hermann Ehmer, der sich mit den Aufenthaltsorten Neubulach, Hornberg und Fautsburg des württembergischen Reformators befasst. Ganz unterschiedliche Themenbereiche, die Calw betreffen, finden in "Der Sedantag und das Kinderfest" von Phillipp Trick und "In eine andere Anstalt verlegt..." über "Opfer des nationalsozialistischen Krankenmords" von Christian Hofmann ihren Niederschlag.

Weitere Abschnitte bilden Forschungsergebnisse von Hagen Franke über die Vermessungsgeschichte von Baden und Württemberg, von Hans Schabert über einen geplanten Staudammbau im Enztal bei Wildbad zur Trinkwasserversorgung Stuttgarts, von Denis Drumm und Stefan Wintermantel mit historischen Erkenntnissen über das Kloster Hirsau sowie ein Gemeinschaftsbeitrag von Martin Frieß und Reinhard Wolf über die Alte Poststraße von Stuttgart über Nagold nach Herrenberg.

Die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden in Schömberg während der NS-Zeit hat Bernd Brandl erforscht. "Slowenen statt Volksdeutsche" betitelt Herbert Bandle seine Ausführungen zum Wildberger Umsiedlungslager "Haus Saron". Weichenstellungen durch die Kriege von 1866 und 1871 geht Klaus Pichler an Gedenktafeln in Zavelstein und Breitenberg anknüpfend auf den Grund.