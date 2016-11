Calw Schlaue Handys und "Midlife-Greise"

Mal philosophisch, mal gezeichnet von den Narben eines halben Jahrhunderts Leben, immer humorvoll und mit selbstironischen Einblicken in die Männerseele gespickt. Erinnerungen an Zeiten, als das Telefon noch mit einem Kabel an der Wand festgemacht war und im Fernsehen die Zukunft wie Mork vom Ork aussah, standen im Dialog mit der Erkenntnis Marchners, dass sein Handy einen höheren IQ hat als er selbst und der tröstlichen Zusage "am Ende wird alles guhut", in die das Publikum klangvoll einstimmte.

Innerhalb kürzester Zeit sprang der Funke über und das Publikum wurde Teil der Performance. Marchner und Lidl trafen den Nerv mit gereimten Geständnissen wie "das Haar wird dünn, das Haar wird weiß. Hurra ich bin ein Midlife-Greis" und dem Ohrwurm-Song "Scheiße Baby, mia wean oid", den Marchner als YouTube-Version zum digitalen Verschenken an alle 1700 Facebook-Freunde empfahl.

Musikalisch war der gelungene Mix aus Kabarett und Konzert abwechslungsreich und mindestens ebenso mitreißend wie das gesprochene Wort. Martin Lidl, die "Gitarrenfee vom Ammersee", glänzte im Zusammenspiel mit Marchner, der den Saiten mal rockige Riffs, mal zart gezupfte Klänge entlockte.

Zuhörer verzeihen auch Textunsicherheit

Die Soli von Lidl waren gefühlvoll, mit jazzigen Anklängen, aber am liebsten schnell, rockig, groovend und direkt in der Seele widerhallend. Da verziehen die Zuhörer nur zu gern die eine oder andere Textunsicherheit, die fast zum Programm zu gehören schien und von Marchner mit urwüchsigem Charme und sympathischer Offenheit eingebaut wurde.

Dazu gehörte auch, dass sich die beiden Künstler in der Pause vor der Musikschule zu den Gästen gesellten und das Gespräch suchten. Zum Abschied gab es in Anlehnung an Hildegard Knef das Lied "Für euch soll’s Lederhosn regnen". Die Frage, ob die "Zukunft eine Zukunft hat", blieb am Ende unbeantwortet. Aber nicht hoffnungslos.