Calw Schlager-Star Vanessa Mai tritt live auf

Aber nicht nur der Rhythmus ist die Sache von Vanessa Mai: Mit ihrer besonderen Stimme und oft nur vom Piano unterstützt – wie bei "Herz an Herz" – lässt sie die Romantik zu Wort und Melodie kommen, brilliert in Balladen wie "Ohne Dich" oder schildert in "Du und ich" die Liebe vom Schulhof bis weit ins Erwachsenenalter: "Nach all den Jahren echt abgefahren, lieg ich in deinem Arm." Storys, genial produziert von Dieter Bohlen, die das Leben schreibt und in der Interpretation von Vanessa Mai zu Chroniken des Alltags werden.

Nicht so häufig

Künstler wie Vanessa Mai und ihre Erfolge sind nicht so häufig im Kulturbetrieb zu finden, die 23-Jährige steht am Anfang ihrer Karriere – und doch schon ganz oben. Und jenen, die ihr den kometenhaften Aufstieg ermöglicht haben, widmete sie auch das Album "Für Dich" – für das sie in der Kategorie "Schlager" für den ECHO 2017 nominiert ist.

