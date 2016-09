Calw Schilderwald zur Bahnhofstraße verwirrt Lieferanten

Nach hinten verschoben

Bis zum 18. September ist die Bahnhofstraße noch gesperrt. Ein baufälliger Gewölbekeller hat, wie berichtet, den eigentlich vorgesehenen Fertigstellungstermin am 9. September nach hinten verschoben.

Was Ljubomir Popovic, Geschäftsführer der "Calwer Oase", natürlich nicht gerade freut. "Meine Lieferanten haben große Umwege zu fahren. Vorausgesetzt, sie finden sich in dem Schilderwald zurecht. Ich habe zudem festgestellt, dass die meisten mit der Bezeichnung Umleitung alter Bahnhof nichts anfangen können. Es ist sogar vorgekommen, dass ein Getränkelieferant nach einer Stunde vergeblicher Suche einfach die Heimfahrt angetreten hat", so Popovic im Gespräch mit unserer Zeitung.