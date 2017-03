Calw "Satt werden an Leib und Seele"

Besonders hob Eggert die Rolle von Stadtpfarrer Dieter Raschko hervor: "Er lebt die Vesperkirche und prägt sie ganz wesentlich."

Zudem wies das Stadtoberhaupt darauf hin, dass die Vesperkirche jedem offen steht, ganz gleich welcher Herkunft oder Religion. Und wer dazu in der Lage ist, kann natürlich gerne mehr bezahlen als den einen Euro, der pro Essen und Getränk verlangt wird.

Es funktioniert nur, wenn Gäste kommen

In einer Zeit, in der viel über Technik kommuniziert werde, kommen die Menschen in der Vesperkirche an zehn Tagen zusammen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und zu genießen, so Eggert weiter. Darauf machte auch Hartmann aufmerksam. Mit dem Dank an die rund 200 Helfer sagte der Dekan, dass die Vesperkirche nur funktionieren könne, wenn auch Gäste kommen. Und sie sollen "satt werden an Leib und Seele". Die Besucher sollen ohne Hetze Zeit miteinander verbringen und genießen. Mit Blick auf den Speiseplan meinte Hartmann: "Ich glaube, ich muss jeden Tag kommen". Täglich ist die Ausgabe von 200 Essen geplant, sagte Organisator Jürgen Rust im Gespräch mit unserer Zeitung. Hinzu kommen pro Tag bis zu 40 Kuchenspenden.

