Calw Saskia Esken komplettiert das Trio

Nordschwarzwald. Nervosität und Unsicherheit, Freude und Erleichterung, Ärger und Entsetzen – viele Emotionen sind es, die da in Saskia Esken in den vergangenen Tagen und Stunden auftauchten. Was ihre eigene Person angeht, so standen die ersten Stunden nach Schließung der Wahllokale ganz klar im Zeichen der Unsicherheit. "Bis in die Nacht wusste ich nicht, was wird", sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete. "Da war schon ein gewisser Bammel da", gibt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten offen zu. Bammel – bis zu dem Zeitpunkt, an dem klar war, dass sie weitere Jahre als Abgeordnete arbeiten darf.

Esken: "Ich hatte keinen Plan B"

Ernsthafte Sorgen um sich oder ihre Zukunft hat sie sich offenbar nicht gemacht – trotz der realistischen Möglichkeit, nicht mehr ins Parlament einzuziehen. "Ich war zufrieden mit meinem Listenplatz und wollte die Sache einfach auf mich zukommen lassen", so Esken. Einen Plan B, was passiert, wenn sie es nicht schaffen sollte, habe sie nicht gehabt. "Es hätte mich nicht in eine Sinnkrise gestürzt, wenn ich den Einzug ins Parlament nicht geschafft hätte", betont sie. "Aber es wäre schon schade gewesen, denn ich habe das Gefühl, dass ich bei meiner Arbeit in Berlin noch mittendrin bin und noch nicht alles erledigt ist."