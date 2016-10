Calw Sardisches Festlockt aufden Marktplatz

Calw (sst). Schon den ganzen Tag war der Holzkohlegrill vor dem Restaurant "La Caletta" in Betrieb. Es ließ Passanten schon Stunden vor dem sardischen Fest, das Monika und Angelo Carta organisierten, das Wasser im Mund zusammenlaufen. Am Abend erweiterten Malloreddus, sardische Nudeln aus Hartweizengrieß und Safran sowie Bratwurst aus Italien oder Antipasti und Käse die Auswahl. Umrahmt wurde das Fest von sardischen Klängen, die Paula Puggioni in original Tracht interpretierte. Sie wurde begleitet von Ecki Ocker, der mit seiner Gitarre Ohrwürmer vergangener Jahrzehnte sowie aktuelle Hits sang. "Der Marktplatz von Calw ist alles andere als tot. Man muss sich einfach ein Stück einbringen", stellte Monika Carta fest.