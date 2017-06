Calw Samstags bleibt der Kreißsaal vorerst zu

Da all diese Möglichkeiten nicht in Frage kamen, habe man sich dazu entschlossen, den Kreißsaal an den Samstagen ab dem 10. Juni und bis einschließlich 29. Juli zu schließen. Genauer gesagt zwischen Samstagmorgen 6 Uhr und Sonntagmorgen 6 Uhr. Zu allen anderen Zeiten sei die Rund-um-die-Uhr-Versorgung in der Geburtshilfe-Abteilung in vollem Umfang gewährleistet.

Diese Entscheidung sei dem Verbund nicht leicht gefallen, aber dieser Weg sei der, mit dem man die Lücke im Angebot so klein wie möglich halten könne, so Matheus. Von den für diese Zeit vorangemeldeten 30 Geburten falle keine auf einen Samstag. Generell lege man geplante Geburten nicht auf ein Wochenende.

Auch für die ungeplanten Geburten sei die medizinische Versorgung gesichert, betont Matheus. "Jede Frau wird in Calw behandelt und auf Herz und Nieren untersucht. Das ist fachlich kein Problem." Sollte es möglich sein, werde man die Frau in eine andere Klinik des Verbunds verlegen – nach Herrenberg, Leonberg oder Böblingen. Das sei gar nicht so ungewöhnlich.

Und auch wenn eine Verlegung nicht möglich sein und eine Notfall-Geburt nötig werden sollte, sei das Team des Klinikums in Calw selbstverständlich dazu in der Lage. "In Notfällen ist eine medizinische Erstversorgung schwangerer Patientinnen am Standort Calw auch an den Samstagen weiterhin gewährleistet", heißt es dazu in einer offiziellen Pressemitteilung des Klinikverbunds. "Die medizinische und pflegerische Versorgung auf der Wöchnerinnenstation bleibt uneinge-­schränkt auch am Wochen­-ende bestehen, ebenso wie das gesamte operative und konservative gynäkologische Leistungsangebot der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe", heißt es in dem Schreiben weiter.

500 Geburten verzeichnet das Calwer Krankenhaus im Schnitt pro Jahr. Das bedeutet also, dass etwa zehn Eltern von den Einschränkungen betroffen sein werden. "Das ist aus Patientensicht sicherlich nicht optimal", weiß Matheus, der ankündigt, dass man sich seitens des Klinikverbunds besonders um die Betroffenen kümmern werde. Die Eltern, die ihre Geburt für diese Zeit angemeldet haben, würden vom Hebammenteam über die Lage informiert. Für alle anderen habe man ein Kontakt- und Infotelefon eingerichtet.

Ab August steht dann das Angebot der Klinik wieder uneingeschränkt zur Verfügung.