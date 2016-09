Calw Sammelaktion dient der Generationengerechtigkeit

Dabei geht es nicht darum, in den Chor derer einzustimmen, die sich schon seit Jahren beklagen, dass sie immer weniger haben; dass sie in dieser Gesellschaft zu kurz kommen oder schlicht und ergreifend benachteiligt werden. Vielmehr liegt das Augenmerk der Kampagne darauf, zu schauen, was die einen für die anderen tun können.

Dies bedeutet: Füreinander da sein, einander helfen, das Wort Solidarität nicht nur im Mund führen, sondern durchbuchstabieren und mit Leben füllen.

Unter Mithilfe der Mitarbeiter des Caritas-Ausschusses Calw soll dieser Gedanke der Solidarität in folgenden Gottesdiensten aufgegriffen und vertieft werden: Sonntag, 18. September, in Heilig Kreuz (Heumaden), St. Aurelius (Hirsau), St. Lioba (Bad Liebenzell) und St. Martin (Altbulach); Sonntag, 25. September, Maria Frieden (Wimberg) und bedingt durch das Madonnenfest erst am 9. Oktober in St. Josef (Calw)