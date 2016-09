Calw Salzwasser hilft gegen Verfärbungen

Beinahe kein Bestandteil der grünen, gelben oder roten Frucht bleibt nämlich ungenutzt. Sogar mit den Kernen lässt sich noch etwas anfangen. "Wir haben als Kinder daraus Ketten und Armbänder aufgezogen", erzählten Mitglieder des Arbeitskreises, der das Bauernhausmuseum betreut. Zwar blieb das Angebot in der guten Stube eher ungenutzt, doch herrschte in der Küche reges Interesse an den Tipps und Ideen für vielseitige Leckereien.

Nicht zuletzt Kostproben eines Apfelschalen-Tees überraschten die Geschmacksnerven der Besucher.

Vor allem aber das klare Apfelgelee zog die Aufmerksamkeit auf sich. "Am besten gelingt es mit noch grünen, also unreifen Äpfeln, die während des Kochens nicht gerührt werden dürfen", erklärte Margot Irion-Fenchel. Außerdem sei die Zeitspanne des Kochens ausschlaggebend dafür, ob und wie sehr das Gelee am Ende braun werde.