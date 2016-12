Calw Saltatio Mortis rocken den Kreuzgang mit ihrem neuen Programm

Nach zwei Nummer-eins-Alben in Folge zieht es Saltatio Mortis im Sommer 2017 zurück an die Orte ihrer Anfangszeiten: zurück auf die Burgen und Festungen – oder in diesem Fall ins historische Gemäuer des Klosters in Hirsau. Im Schein der Feuer tauchen die acht Spielmänner in die Vergangenheit ein und verweben das Beste von damals und heute zu ihrem Programm "In Castellis". Akustische und rockige Stücke, neu und alt, sind bei Saltatio Mortis keine Gegensätze, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille und die Zutaten der grandiosen neuen Show.

Unverfälschter Sound

Druckvoller, unverfälschter Sound mit historischem und modernen Instrumenten, Rock-Melodik im Einklang mit archaischem Sackpfeifen-Sound – das sind Saltatio Mortis.