Calw Saison nach Verlängerung beendet

Am 14. September wurde die 90 000. Besucherin mit einem Blumenstrauß und mehreren Freikarten begrüßt. Auch andere Aktionen begleiteten die Saison. So hatten sich der Betreiber, die ENCW Energie Calw GmbH, an einem besonders heißen Badetag kurzerhand dazu entschlossen, Eis an die Besucher zu verteilen. "Das kam bei allen Gästen richtig gut an", erzählt Vetter.

"Was uns selbst verwundert hat, ist der große Einzugsbereich unseres Freibades. Selbst aus Böblingen kamen häufig Badegäste, um bei uns ihren freien Tag zu verbringen", fügt der Betriebsleiter hinzu.

Auch die auf dem Freibadgelände ansässige Gastronomie, die seit zwei Jahren ebenfalls von der ENCW betrieben wird, erfreut sich ­großer Beliebtheit.

"Wir können, was das Kulinarische betrifft, seitdem deutlich individueller auf unsere Besucher eingehen. Gerade für unsere Tagesessen, die drei Mal in der Woche angeboten werden, befragen wir unsere Kunden und richten uns nach ihren Wünschen. Ein festes Angebot besteht selbstverständlich trotzdem", so Vetter.

Jetzt beginnt für den Bademeister und sein Team die Nachbereitung der Saison. Die Becken werden geleert, gereinigt und auf Schäden untersucht. Rund eine Woche dauert es, bis die drei Millionen Liter Wasser abgelaufen sind und genauso lange, sie wieder mit einem Feuerwehrschlauch in das Becken fließen zu lassen.

Badegäste machen keinerlei Probleme

Wie der Betriebsleiter weiter sagt, gab es in dieser Saison keine nennenswerten Probleme mit Badegästen, keine Diebstähle oder Ähnliches. Die Mitarbeiter seien für solche Fälle im Notfall geschult.

Das Bad bietet ein Kombinations­becken für Schwimmer und Nichtschwimmer von rund 1 600 Quadratmetern Wasserfläche mit Strömungskanal, Massagedüsen und Breitrutsche. Zudem gibt es einen Kleinkinderbereich mit beheiztem Planschbecken und einen Erlebnispfad zum Spielplatz.

Ein fünf Meter hoher Sprungturm mit separatem Becken ist ebenfalls vorhanden. Ein Beachvolleyball-, ein Beachsoccerfeld, zwei Boulebahnen, zwei Tischtennisplatten, ein Großschachspiel, ein Tischkicker und eine Sandspielfläche für Kleinkinder sowie die Gastronomie, darunter auch der ENCW-Beach, der Cocktails und kleinere Snacks für die Abendstunden anbietet, runden das Angebot ab.