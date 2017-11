Calw Rund 200 Besucher strömen zu Luthers kleiner Farm

Anschließend wurde gemeinsam mit Soul Devotion Music gesungen, gebetet, gefeiert und getanzt. Nach einer Zugabe blieben noch viele mit leckeren Pizzaschnitten, Getränken, Billard und Tischkicker im Gemeindehaus. Bis in die Nacht hinein wurde abgebaut. Der Aufwand hat sich gelohnt, so Christoph Schneider, der Kontaktarbeiter, der Jugendkirche Choy. Mehr als 40 Mitarbeitende aus verschiedenen christlichen Jugendgruppen haben sich an den Vorbereitungen beteiligt. Gemeinsames Singen und ein freudiges Miteinander prägten den Abend.

Die Church Night ist eine Kampagne des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. In diesem Jahr fanden in ganz Deutschland und darüber hinaus rund 800 solcher Veranstaltungen statt. Sie alle thematisierten die Reformation und beteiligten junge Menschen.