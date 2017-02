Calw Rund 170 000 Tüten stellt Stadt pro Jahr für Hundekot zur Verfügung

So gibt es derzeit rund 100 Tütenspender, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind, berichtet Reinhard Gunzenhäuser, Leiter des Baubetriebshofs. Und die werden rege genutzt. "Gelegentlich reicht der ein- oder zweiwöchige Füllturnus nicht aus und wir werden dazwischen angerufen, dass ein Spender leer ist", sagt Gunzenhäuser. "Außerdem geben wir in den Verwaltungsstellen, im Rathaus, in den Ortsverwaltungen, bei Kaufland und bei Rewe im Citycenter Calw zusätzlich kostenlos Hundetüten im Taschentuch-Format aus."

Allein Material kostet 4500 Euro

Insgesamt würden durchschnittlich etwa 14 000 Tüten monatlich gebraucht – im Winter etwas weniger, im Sommer etwas mehr. Jährlich gebe die Stadtallein für das Material etwa 4500 Euro aus. Trotz dieser enormen Zahlen könnten jederzeit neue Standorte für Tütenspender hinzukommen, wenn "der Nutzungsdruck groß ist".