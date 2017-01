Calw Rotbuche ist nicht zu halten

Das ist die Beschreibung eines wahrlich stattlichen Baums, der zum Urbestand des Calwer Stadtgartens in seiner heutigen Form zählen dürfte. Aber die Rotbuche, um die es sich in diesem Fall handelt, ist nicht mehr zu halten. Sie muss gefällt werden. "An ihr führt nämlich ein stark frequentierter Schulweg sowie der Calwer Premium-Wanderweg vorbei. Und die Sicherheit der Passanten hat natürlich absoluten Vorrang", erläuterte dazu Jürgen Vogel vom Tiefbauamt bei der Calwer Stadtverwaltung.

Unter Beobachtung

Dass die Rotbuche schon seit dem Jahr 2008 unter Beobachtung steht, hat natürlich auch Carina Fischer, die sich seit gut einem halben um das Calwer Baumkataster kümmert, mitbekommen. Damals wurde erstmals festgestellt, dass sich an dem Baum der Hallimasch festgesetzt hat. Pilze dieser Art können Bäume zum Absterben bringen.