Calw Richtung Westen orientiert

Seine Liebe zur Musik entdeckte Moulaert, der 1985 in Lüttich geboren wurde, im Alter von neun Jahren und machte seine Leidenschaft zum Beruf. Am Königlichen Konservatorium in Lüttich studierte er die Fächer Orgel und Posaune. Eine besondere Liebe entwickelte er für "Alte Musik", womit Musikstile aus verschiedenen Epochen vor Mitte des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden und die im Wesentlichen Musik des Mittelalters, der Renaissance und des Barock umfasst.

Dass der Begriff "Alte Musik" keineswegs die Bedeutung von veralteter Musik hat, stellte Moulaert in Hirsau unter Beweis. Die Zuhörer in der Aureliuskirche bekamen durch seine Spielweise einen Eindruck davon, wie die Stücke von ihren Komponisten gedacht waren und zu ihrer Zeit gespielt wurden. Diese historische Aufführungspraxis ließ erahnen, wie in früheren Epochen Musik erklang. Moulaert gehört in Europa zu den Besten seines Fachs und hat sich als Spezialist für alte Musik den Ruf erworben, die Kompositionen, die nur auf dem Blatt überliefert sind, nicht nur authentisch zu interpretieren, sondern ihnen durch sein sensibles Spiel gar neues Leben einzuhauchen.

Rarität mitgebracht