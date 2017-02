Calwerri, Calwerro. Der Gemeinderat hat es richtig krachen lassen. Warum denn nicht? Er hat ja auch am Schmotzigen Donnerstag getagt. Während anderswo Narren das Sagen hatten, wollten sich die hiesigen Kommunalpolitiker nicht lumpen lassen. Dass noch Häs- und Maskenträger der 1. Calwer Narrenzunft 04 vorbeischauten, hat der Stimmung gut getan. Oder hätte sich jemand vorstellen können, dass Calwer Stadträte im Einklang mit Narren eine Polonaise tanzen? Das muss sie so richtig beflügelt haben. Atmosphärische Wallungen waren danach zu verspüren. Einem Ratsmitglied wäre fast der Kragen geplatzt. Gestritten wurde, dass es eine Freude war. So erscheint eine Äußerung aus dem Gremium heraus, diese Sitzung hätte auf einen anderen Tag verlegt werden sollen, deplatziert. Warum denn auch? Zur Fasnet wäre wohl keiner gegangen. Nein, der OB hat also alles richtig gemacht, indem er an diesem Termin festgehalten hat. Endlich war wieder mal was los im Sitzungssaal. Und diejenigen Ratsmitglieder, die Veranstaltungen wie Rathausschelte oder Nachtumzug scheuen, sind auf diesem Weg mit richtigen Narren in Berührung gekommen. In diesem Sinne: Calwerri, Calwerro.