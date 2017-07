Calw Richter müssen über ein Schicksal entscheiden

Tübingen/Calw. Die Frau spricht und versteht ein bisschen Deutsch. Aber sie ist Analphabetin. Nicht einmal ihr Geburtsjahr ist ganz sicher. Nie ist sie zur Schule gegangen. Im tiefsten ostanatolischen Kurdistan half sie aus auf dem Feld und im Haus. Mit 16, sagt sie, womöglich aber schon früher, arrangierte ihre Familie die Ehe mit einem Cousin.

Das junge türkisch-kurdische Paar ging nach Deutschland. Der Mann fand Arbeit, eine Wohnung. Bald darauf kamen nacheinander zwei Kinder. Die Ehe wurde 2011 nach deutschen Recht geschieden. Er zog aus, die Kinder blieben. Ihr Mann habe sie bis dahin aber geschützt vor der anderen türkischen Familie im Haus, sagt die Frau. Diese türkische Familie spricht nicht kurdisch, aber deren Vater habe sie ein paar mal freundlich in seine Moschee eingeladen. Der Schwiegersohn der Familie aber habe ihr immer wieder nachgestellt, versucht die Frau klarzumachen. Der Schwiegersohn sei es auch gewesen, der sie mal vom Fenster aus beschimpft habe: "Hure, ich fick dich!"

Was sich an jenem Tag im Treppenhaus und in der Wohnung der Angeklagten abspielte, waren zwei gewalttätige Auseinandersetzungen – zunächst vormittags mit der Mutter, abends mit dem Vater und dem Schwiegersohn der verfeindeten Nachbarsfamilie. Sie werden von Staatsanwältin Susanne Täschner als Angriffe und gefährliche Körperverletzungen eingestuft. Die Angeklagte spricht von Notwehr. Die eigene Tochter habe geweint, als der Schwiegersohn der Nachbarsfamilie sich Zugang zur Wohnung erzwungen habe. Zwei Bedrohungen gegen die Tochter der gegnerischen Familie ("Du bist tot! Ich vergesse nichts!"), kamen am Abend jenes Maitages laut Anklage hinzu.