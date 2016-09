Calw "ReVocali" besingt nur die Zeit

Auch in diesem Jahr war es "reVocali" ein Herzensanliegen, ein Programm zusammenzustellen, das in hiesigen Kirchen aufgeführt werden kann. Den Zuhörern wird ein abwechslungsreiches Repertoire geboten. Die Sängerinnen führen viele ihre Lieblingsstücke auf, die Chorgemeinschaft, musikalische Einheit und Passion soll dabei spürbar werden.

Sopranistin Michèle Maisenbacher-Brenner ist Liebhaberin der romantischen Musikepoche, die einen Schwerpunkt im Konzert einnehmen wird. "Der Herzschmerz und die Dramatik dieser Melodien bewegen mich zutiefst, sie sind manchmal einfach nur bis zum Überdruss schön", schwärmt sie. Neben romantischen Volksliedern wie "Da unten im Tale" oder "Erlaube mir feins Mädchen" von Johannes Brahms bilden der 23. Psalm, der sogenannte "Hirtenpsalm", von Franz Schubert und der Trias "La Fede-La Speranza-La Carità" von Gioachino Rossini die romantische Krönung.

Echter Hörgenuss

"Die göttlichen Tugenden‚ Glaube, Hoffnung und Liebe" aus dem 1. Korinther 13 sind musikalisch interpretiert noch wirkungsvoller und ein echter Hörgenuss", so Maisenbacher-Brenner. "ReVocali" möchte den Zuhörern eine vokale Genussreise von der Romantik bis in die moderne Musik gönnen, so das Bestreben der jungen Frauen,

"Wir präsentieren uns noch vielseitiger als sonst", meint dazu schmunzelnd Mezzosopranistin Daniela Kusterer. "Wir haben uns an ganz moderne Popliteratur von Adele gewagt". Auch "Only time" von Enya passt in diese Sparte. "Es ist immer wieder faszinierend, welche mystische Aura dieses Lied umgibt", meint Brandl. Innerlich verbunden mit den Ereignissen des 11. September 2001 wurde es zur Hymne. "Und dieser musikalische Charakter ist für ›reVocali‹ wie gemacht", fügt sie hinzu. In "Only time" werde die allgegenwärtige Vergänglichkeit des Seins verdeutlicht.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, das Ensemble freut sich über Spenden.