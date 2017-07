Calw Reha-Sportler in denTSV aufgenommen

Gespräche münden in einem Vertrag

Was folgte waren viele Gespräche, die schließlich in der Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrags am 31. März durch den Vorsitzenden des TSV Calw, Hugo Bott, sowie Hans Hommel, zweiter Vorsitzender der Reha- und Behindertensportgruppe, der nach dem Tod von Hans-Ulrich Bay den Verein kommissarisch leitete, mündete. Die Mitglieder der Reha- und Behindertensportgruppe Calw sowie des TSV Calw stimmten der Verschmelzung am 2. Mai einstimmig zu.

Nun folgte die formaljuristische Abwicklung der Verschmelzung durch die Eintragung ins Vereinsregister. Somit existiert die Reha- und Behindertensportgruppe Calw rückwirkend zum 1. Januar 2017 nicht mehr.

Der Hauptausschuss des TSV Calw wird auf Empfehlung des Vorstandes eine neue Abteilung gründen, in der alle Mitglieder der Reha- und Behindertensportgruppe Calw eine Heimat finden. Der Übungsbetrieb in den Sportgruppen läuft weiter.

Weitere Informationen: TSV-Geschäftsstelle, Telefon 07051/1 31 90, E-Mail info@tsvcalw.de