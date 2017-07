Calw Regenschauer stört Stadtfest-Auftakt nicht

Kurz darauf sticht er mit drei gekonnten Schlägen das erste Fass an – nicht ohne zuvor alle, die keine Angst vor einer Spritzer-Sauerei haben und "ihrem OB blind vertrauen", für ein kühles Bier vor die Bühne zu bitten.

Wenig später ist der Regen wieder vorbei. Fürs Erste zumindest. Dennoch – allein die Besuchermassen am ersten Abend machen eines deutlich: Einem gelungenen Festverlauf dürfte eigentlich nichts im Wege stehen. Außer das Wetter vielleicht.

Übrigens: Pünktlich und besonders passend zum Stadtfest sind auch die neuen Kalender des Gewerbevereins "Calw im Wandel der Zeit" eingetroffen, die ab sofort bei der Stadtinformation und bei Florentin Vögeles "Vom Fass" erhältlich sind. Das teilte Nicolai Stotz, einer der Vorsitzenden des Gewerbevereins, am Freitag mit.

Passender Zeitpunkt

Besonders passend deshalb, weil das Stadtfest in diesem Jahr bekanntlich denselben Namen wie die Kalender trägt. Deshalb werden sie auch bereits jetzt herausgegeben; in der Regel erscheint der Kalender des Gewerbevereins erst im Oktober.

"Der Kalender 2018 soll den stetigen Wandel in unserer Stadt darstellen. So zeigt eine Partie an der Nagold zum Beispiel das 1910 erbaute E-Werk, für das die Nonnenmacher’sche Mühle weichen musste. Eben dieses Wasserwerk musste wiederum im Jahr 2014 einem modernen, umstrittenen und heiß diskutierten Zweckbau weichen. Vermutlich wurde bereits über das E-Werk aus dem Jahr 1910 ähnlich ›heiß‹ diskutiert", heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus zeigt der Kalender "verrückte Brücken", "begradigte Flüsse", "umgestaltete Areale", "trockengelegte Inseln" und "abgerissene Häuser". Die Fotos hat Nicolai Stotz in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtarchivar Karl Mayer und seiner Assistentin Lena Wörsdörfer ausgewählt.

Nach dem Stadtfest sollen neben Stadtinformation und "Vom Fass" nach und nach weitere Verkaufsstellen bei Osiander, Fräulein Samstag, Schuhhaus Diem und anderen Mitgliedsbetrieben des Gewerbevereins eingerichtet werden.