Calw Reform der Reform soll Sicherheitsempfinden stärken

Die grün-schwarze Regierungskoalition hat sich bekanntermaßen bei der Reform auf einen Kompromiss verständigt, wonach von Januar 2020 an zu den derzeit zwölf regionalen Polizeipräsidien ein weiteres hinzukommen soll: in Pforzheim für den Bereich Nordschwarzwald. Für Blenke steht eine erfolgreiche Sicherheitspolitik auf vier Säulen: der Ausstattung der Polizei, den rechtlichen Rahmenbedingungen, dem Personal und nicht zuletzt leistungsfähigen Strukturen im Polizeiapparat. Wenn man die Polizei in den ersten drei Punkten gut ausstatte, sei sie gut aufgestellt. Dazu gehörten aber auch Nachbesserungen bei der Reform. "Die Vorgängerregierung ist übers Ziel hinausgeschossen", äußerte sich Blenke zum Zuschnitt der Polizeipräsidien und den Standorten der regionalen Präsidien, der ohne Beteiligung der Beamten vorgenommen worden sei. Mit der jetzigen Reform werde es 13 Präsidien geben mit der Option, noch ein 14. einzurichten. Zahlreiche Beamten hätten die Chance genutzt, sich an einer Befragung zur erneuten Reform zu beteiligen.

"Drei von fünf Polizeischulen wurden dicht gemacht"

Laut Kabinettsbeschluss soll das zusätzliche Präsidium nach Pforzheim kommen und die Kriminalpolizeidirektion in den Kreis Calw, wofür sich Blenke stark gemacht hatte. Ob diese in Calw oder Nagold angesiedelt werde, müsse sich vor Ort bei der Umsetzung der Reform weisen, auch wenn im Beschluss von Calw die Rede sei, äußerte sich Blenke auf Nachfrage eines Zuhörers. Dem Abgeordneten war es wichtig, dass nicht alles in Pforzheim zentralisiert, sondern regional sinnvoll aufgeteilt wird: "Region sagen und damit Pforzheim meinen, geht nicht". Es mache Sinn, die kriminalpolizeiliche Leitstelle geografisch in die Mitte zu legen.