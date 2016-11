Calw Redner schlagen Bogen zu aktueller Situation

Calw/Nagold/Altensteig/Althengstett. Menschen fliehen vor Krieg und Terrorismus. Mit weltweit 65,3 Millionen sei die Zahl der Flüchtlinge weltweit noch nie so hoch gewesen wie derzeit. Insofern könne man von Deutschland aus Kriege nicht mehr aus der Ferne betrachten, sagte Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert bei der Gedenkfeier am Ehrenmal bei der Stadtkirche. Flüchtlinge seien in großer Zahl im Deutschland angekommen. 500 sind es in Calw. Diese Menschen gelte es, sofern sie bleiben wollen, zu integrieren. Wenn das auch nicht immer einfach sei und nicht immer gelingen werde, sei Integration gleichwohl der Schlüssel für eine sichere Zukunft. Eggert dankte in diesem Zusammenhang den vielen ehrenamtlichen Helfern.

Anlässlich des Gedenkens an die Toten der beiden Weltkriege schlug auch Christel Steffek eine Brücke in die Gegenwart. Es gelte Frieden und Freiheit zu schützen. "Deshalb dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn totalitäre Ideologien wieder salonfähig gemacht werden sollen", sagte die Vorsitzende des VdK Calw. Deshalb werde am Volkstrauertag auch der Opfer der jüngsten menschenverachtenden Anschläge in Paris, Brüssel, Istanbul, Nizza, Würzburg, München und Ansbach gedacht.

Er sei stolz darauf, sagte Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz bei der Gedenkfeier in seiner Gemeinde, dass Deutschland eine Million Flüchtlinge aufgenommen habe. Zwar sei vieles falsch gelaufen, die irrationale Angst allerdings, die alles, was einem nicht passt, auf die Flüchtlinge schiebt, sei noch viel schlimmer.