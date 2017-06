Calw Raum für die Begegnung mit Gott

Calw-Hirsau. Dazu, so erläuterte der Hirsauer evangelische Pfarrer Sebastian Steinbach, bedürfte es nämlich einer ganz anderen Nummer. Da gibt es in der weltweiten Gebetsbewegung Initiativen, die 24 Stunden am Tag durchgehend beten und das sieben Tage in der Woche. Manche Gebetsorte haben sogar 365 Tage im Jahr geöffnet.

Alleinstellungsmerkmal

Das Hirsauer 50-Stunden-Gebet vom 23. bis zum 25. Juni in der Marienkapelle und um sie herum – nämlich auf dem Gelände des Klosters Hirsau – hat zwar auch etwas mit der Gebetsbewegung, die in den vergangenen Jahren immer mehr Zulauf gefunden hat, zu tun. Aber, so Steinbach: Es hat mit der Örtlichkeit doch ein Allleinstellungsmerkmal.