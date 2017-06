Calw Raubtierhaltung ist amtlich geregelt

Wie dramatisch die Lage tatsächlich ist, zeigt bereits ein Blick ins Internet: Nur wenige Klicks entfernt werden selbst Löwen, Tiger oder Geparden zum Kauf angeboten. Generelle Regelungen über Handel oder Haltung gibt es weder auf europäischer Ebene, noch bundesweit. Selbst auf Landesebene fehlen zum Teil einheitliche Vorschriften. Deshalb sei der Paragraf zum Thema Wildtiere "in fast allen Polizeiverordnungen der Kommunen in Baden-Württemberg verankert".

Sollte eine Anfrage wegen eines Wildtieres kommen, "würde von unserer Seite vorab der Rat der Kollegen des Veterinär- und Umweltschutzes des Landratsamtes Calw und/oder des Regierungspräsidiums Karlsruhe erbeten", führt der Ordnungsamtsleiter aus. "Die Haltung eines Löwen ist jedoch sicherlich privat nicht möglich." In der Hesse-Stadt seien keine Wildtierhaltungen bekannt – "was jedoch nicht heißen soll, dass es sie nicht gibt", schränkt Rehfuß ein.

Übrigens: Was in Calw wohl nicht möglich wäre, geht andernorts offenbar sehr wohl. In Ochsenhausen im Kreis Biberach hält ein Privatmann Tiger, Puma und Ozelot auf seinem "Tierhof Mittelbuch". Und laut einem Bericht der überregionalen Tageszeitung "Die Welt" hat ein junger Mann in Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) einen Keller voller Krokodile.

Übernachten und urinieren Der Paragraf zum Thema wilde Tiere ist nicht die einzige ungewöhnliche Vorschrift, die in der Polizeiordnung zu finden ist. So steht in Paragraf 15, Absatz eins unter anderem, dass auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie Grün- und Erholungsanlagen "das Nächtigen", "das Verrichten der Notdurft" sowie "der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln" verboten sind. Vorschriften, die selbstverständlich sein müssten. Dennoch seien sie notwendig, erläutert Rehfuß. "Zur öffentlichen Straße gehören nach dem Straßengesetz auch zum Beispiel Gehwege, andere Einrichtungen, die der Straße zugeordnet werden, und so weiter", so der Ordnungsamtsleiter. Auch eine Fußgängerzone gelte dabei als öffentliche Straße.

Der Passus bezüglich nächtigen und urinieren richte sich beispielsweise an Betrunkene. Und: "Durch die Bußgeldvorschriften im weiteren Verlauf der Polizeiverordnung kann – wenn hiergegen verstoßen wird – ein Verfahren eingeleitet werden, was ohne diesen Passus nicht oder nur erschwert möglich wäre", erklärt Rehfuß. Auch der Satz zum Thema Betäubungsmittel – wie zum Beispiel Marihuana – ist weniger seltsam, als er auf den ersten Blick erscheint.

Betäubungsmittel

Denn während Handel mit sowie Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln zwar bereits verboten sind, ist es der Konsum an sich eben nicht. Diese Lücke, die notwendig ist, um unter anderem die Behandlung mit starken Schmerzmitteln möglich zu machen, werde somit geschlossen. Auf Medikamente, die zur Kategorie Betäubungsmittel zählen, aber wegen einer Krankheit eingenommen werden müssen, er­strecke sich das Verbot aber natürlich nicht, fügt der Ordnungsamtsleiter hinzu.