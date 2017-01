Calw Rätsel um unverhofften Nachbarschaftszuwachs gelöst

Deshalb hatte die Familie den Tierschutzverein eingeschaltet, der den Pfau einfangen wollte. "Sie haben versucht, ihn mit Pfauendamengeräuschen anzulocken, aber das hat nicht geklappt", erzählt Kern. Später habe sie dann sogar beim Veterinäramt angerufen, das sich um "das Problem" kümmern wollte.

Das ist nun aber gar nicht mehr notwendig. Nachdem monatelang spekuliert wurde, wo der Vogel herkommt und wie er im Winter überleben soll, sei nun alles geklärt, berichtet Kern. Es steckt allerdings eine sehr traurige Geschichte hinter dem plötzlichen Auftauchen des schönen Tieres: Auf einem Grundstück in dem Teilort von Calw werden viele verschiedene Vögel gehalten. Dort ist auch der Blaue Pfau Zuhause. Im Herbst ist dessen Partnerin gestorben. Er habe sich dann in seiner Trauer wohl auf den Weg gemacht, sie zu suchen. Und sei dabei bis in die Nachbarschaft von Familie Kern vorgedrungen. "Am Anfang hat er auch immer viel geschrien", erinnert sich Kern. "Mittlerweile hat er sich aber anscheinend beruhigt." Obwohl er vermutlich mittlerweile den Verlust seines Weibchens verkraftet hat, lässt der exotische Vogel seine Streifzüge keinesfalls sein. Nur nachts geht er zurück in sein Zuhause. Dass er von irgendwoher Fressen bekommt, hat Kern gleich vermutet. "Er sah immer sehr gut genährt aus", meint sie. Pfauen ernähren sich von Samen, Früchten, Gräsern, Insekten und sogar kleinen Wirbeltieren.

Der blaue Vogel fühlt sich augenscheinlich ziemlich wohl in der Nachbarschaft in Spindlershof. "Um unser Haus ist gerade ein Gerüst. Da klettert er manchmal rauf und schaut frech ins Wohnzimmer rein", schmunzelt Kern. Direkt zutraulich sei der Pfau nicht. "Aber er lässt sich nicht beeindrucken von den Handwerkern oder wenn ich hinter der Terrassentür stehe", meint sie. Nicht nur für die Menschen in Spindlershof ist der Nachbar ein echter Blickfang. Katzenkind Molly ist ganz fasziniert von dem Pfau, der gut und gern viermal so groß ist wie sie. Freudig sitzt sie hinter der Terrassentür und beobachtet den Vogel.

Großer Kater hat Respekt

"Unser ausgewachsener Kater hat ziemlich Respekt vor ihm", lacht Kern. "Einmal lag er draußen, als er da war. Er hat ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen." Nur mit dem Familienhund müsse man aufpassen. "Ich denke, der würde den Pfau schon jagen wollen", vermutet Kern.

Die Menschen in Spindlershof haben sich aber längst an den unverhofften Zuwachs gewöhnt. "Er würde mir schon fehlen, wenn er nicht mehr kommen würde", gibt Kern schmunzelnd zu. Und Sorgen machen muss sie sich nun um den Pfau auch nicht mehr.