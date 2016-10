Was für ein Triumph für die Neue Liste Calw (NLC). Bei ihrer Kontrollwut, die sie der Verwaltung gegenüber an den Tag legt, hat sie OB Ralf Eggert endlich mal so richtig drangekriegt. Hat sich doch dieser erfrecht, die dringend angesagte Sanierung der maroden Laufbahn im Georg-Baumann-Stadion auf dem Wimberg auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu nehmen, obwohl er das gar nicht gedurft hätte. Die NLC hat das schwarz auf weiß, nachdem sie deswegen beim Regierungspräsidium nachgefragt hatte. Demnach hat das Gremium hier einer Sache zugestimmt, für die es gar nicht zuständig gewesen ist. Deswegen, so der Bescheid, sei der Beschluss eigentlich rechtswidrig. Andererseits spielt das aber keine Rolle, weil für die Sanierung der Tartanbahn mit einem Volumen von 55 000 Euro allein der OB zuständig war, wird weiter mitgeteilt. Irgendwie erinnert dieses Ergebnis an eine Auskunft wie früher von Radio Eriwan: Im Prinzip nein, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Was soll’s? Die Sportler dürfen sich über eine runderneuerte Laufbahn freuen. Die NLC hat Recht bekommen. Der OB wird’s verschmerzen können. So macht Kommunalpolitik Spaß. Oder doch nicht?