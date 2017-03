Calw Qualifikationsanforderungen kommen unter die Lupe

"Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter die aktuellen aber auch mittelfristig geforderten Qualifikationsanforderungen der Unternehmen in der Region kennen. Nur dann können sie durch ihre Beratung sowie einer marktgerechten Ausgestaltung der Weiterbildungsangebote einen wichtigen Mehrwert für die Region erreichen", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

"Als Fachhochschule, die in ihrer Region beheimatet und verwurzelt ist, wollen wir den regionalen Unternehmen bestmöglich ausgebildete Absolventen von Aus- und Weiterbildungen anbieten. Dazu gehören zum einen zielgenaue­ und bedarfsgerechte Bildung mit beruflichem Praxisbezug – und zum anderen strategische Weitsicht auf die Märkte und Anforderungen unserer Partnerunternehmen. Über beides wollen wir mit den regionalen Unternehmen über diese Online-Befragung ins Gespräch kommen", so Andreas König, Prorektor und Geschäftsführer der SRH Hochschule in Calw.

Deshalb sollen in einem ersten Schritt die Belange der Unternehmen in der Region abgefragt werden. Der Fragebogen kann unter https://de.surveymonkey.com/r/SRHMarktstudie-Unternehmen aufgerufen werden. Die Beantwortung der Fragen nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch.

Bei der Auswertung wird Anonymität gewahrt. Insbesondere sind keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen möglich. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer nach Abschluss der Befragung einen Überblick über die Ergebnisse.