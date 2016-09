Calw Psychischer Ausnahmezustand: Junge Frau vermisst

Die junge Frau wurde zuletzt am Hauptbahnhof in Stuttgart gesehen. Dort teilte sie einer Freundin mit, dass sie nach Südfrankreich reisen wolle. Möglicherweise hält sie sich aber auch noch in Stuttgart auf.

Die 20-Jährige war in einer psychiatrischen Klinik in Calw untergebracht und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Melissa Balla ist 1,72 Meter groß, schlank und hat langes, schwarzes Haar. Bekleidet ist sie mit einem dunkelgrauen T-Shirt-Kleid, einem schwarzen T-Shirt darüber und schwarzen Schuhen. Sie hat auf dem linken Unterarm eine großflächige Tätowierung und ist auch auf beiden Fußrücken mit einer Sonne und einem Mond tätowiert.