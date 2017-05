Calw Prüferteam steht erstmals wieder am Mittwoch bereit

Calw. Mit 293 absolvierten Sportabzeichen hat der TSV Calw in Zusammenarbeit mit dem TV Oberhaugstett im vergangenen Jahr erneut sehr viele Auszeichnungen vergeben. Zudem wurde erneut in Kooperation mit der Stadt Calw der Wettbewerb für Calwer Firmen und Institutionen erfolgreich umgesetzt. Motivation genug für das Sportabzeichen-Team des TSV, die Ergebnisse von 2016 zu toppen. Am Mittwoch, 31. Mai, startet die Sportabzeichen-Saison.