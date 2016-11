Calw Prominente schreiben und malen

Calw/Bad Teinach-Zavelstein. Am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Hotel Therme in Bad Teinach-Zavelstein, ist es wieder so weit. Dann versteigert Eberhard Herzog von Württemberg zusammen mit der Schauspielerin Kristina Böhm wieder Bilder, die von krebskranken Kindern gemalt und von Prominenten mit Texten, Zeichnungen und Autogrammen ergänzt wurden.

Dieses Mal ist es ein Leuchtturm, den der siebenjährige Liam vom Kinderplaneten Heidelberg und die sechsjährige Emma von der Katharinenhöhe in Schönwald gemalt hatten.

Sogar Papst Franziskus hat dieses Mal mitgemacht. Aus dem Vatikan kam auf die Anfrage der Kelly Vereinigung prompt eine Antwort.