Calw Praxisorientierter Unterricht

Tour durchs Gebäude

Währenddessen erkunden die künftigen Fünftklässler, betreut von Lehrern und Schülern aus der achten Klasse, das Gebäude. Bei ihrer Tour machen sie Halt in gut ausgestatteten Fachräumen. Dort erhalten sie Einblicke in den praxisorientierten Bereich: Zum einen sehen sie erstaunliche Experimente im Naturwissenschaftsraum, dürfen im Technikraum selbst Werkstücke fertigen und erleben in der Schulküche, wie Farben den Geschmack beeinflussen. Zum anderen können sie im Textilarbeitsraum ihre Fähigkeiten an Nähmaschinen ausprobieren.

Weitere Informationen gibt es unter www.fesn.de oder unter Telefob 07051/93 38 80.