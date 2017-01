Calw Praxisnah zum Diplom

Calw. Die Veranstaltung für das Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife findet ab 11.15 Uhr statt. Informationen erteilt auch das Sekretariat unter Telefon 07051/96 53 00. Das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife bietet nach einem mittleren Bildungsabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung beziehungsweise mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in einschlägigen Berufen die Möglichkeit der Höherqualifizierung. Dieses Angebot liegt damit im Trend des lebenslangen Lernens.

Es vermittelt in den allgemeinbildenden Fächern und im jeweiligen Profilfach Grundlagen für einen beruflichen Aufstieg. So kann zum Beispiel an Fachhochschulen im Bereich Wirtschaft, Sozialwesen oder Ernährungswissenschaften studiert werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der Ausbildung im gehobenen Dienst bei Behörden.