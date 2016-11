Calw Positive Effekte gibt es auf beiden Seiten

Beratung gefragt

Gerade hier gibt es durch den bereits seit sechs Jahren bestehenden Kooperationsvertrag zwischen HHG und Bibliothek positive Effekte für beide Seiten: Die Schüler kümmern sich früher um die Literaturbeschaffung, und durch die bessere Kommunikation kann der Sachbuchbestand zielgerichteter ausgebaut werden. Es nehmen auch deutlich mehr Schüler die Beratung in Anspruch.

Für die zehnten Klassen ging es weiter in die Tiefe: Sie erhielten durch Bibliotheksleiterin Claudia Driesch eine Einführung in das korrekte Zitieren von Quellen. Den Anfang hatten in diesem Jahr aber zunächst die Siebtklässler gemacht, für die es vor allem um die richtige Themenrecherche für Referate ging.