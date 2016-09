Calw Piratencamp schließt Ferienzeit ab

Natürlich will der Nachwuchs auch aussehen wie seine Idole. Also wird Piratenkleidung angefertigt. Da echte Piraten für ihre Beute eine Schatzkiste benötigen, wird eine solche hergestellt, farbig bemalt und beklebt.

Doch auch die Bewegung kommt während der spannenden Tage nicht zu kurz. Da müssen im Sand verborgene Edelsteine und Goldmünzen gesucht werden. Beim Arm- drücken, Kanonenschießen und Tauziehen, ja sogar beim Wettsaufen nach Piratenart mit alkoholfreien Getränken aus großen Fässern werden die Champions ermittelt. Weiteren Einsatz können die Seeräuber beim Strickleiterklettern, dem Plankenlaufen und beim Binden von echten See- mannsknoten zeigen. Außerdem basteln die Kinder T-Shirts, Flaggen, Fernrohre und kleine Flöße, die sie anschließend um den Siegespreis schwimmen lassen können.

Ein Besuch im Karlsruher Zoo mit all seinen exotischen Tieren wird zu einem besonderen Tag. Der Samstagvormittag steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen für das Abschlussfest, zu dem auch die Eltern eingeladen sind. Stolz zeigen die Kinder die Ergebnisse ihrer Bastelarbeiten, singen Piratenlieder und führen sogar einen flotten Piratentanz auf.

Gemeinsam wird dann mit den Eltern gefeiert. Besonders stolz sind die Kinder auf die Urkunden, die sie bekommen und die ihnen mutige Taten bei Piratenprüfungen bescheinigen.

Dieses Camp war die letzte von mehreren Ferienveranstaltungen der Lebenshilfe. Außerdem gab es noch Erlebnistage mit Alpakas und Kamelen, die Teilnahme an Mini-Calw, ein Indianerlager und sogar eine Ausflugswoche für die älteren Kinder.

"Damit haben wir vielen Eltern Unterstützung in den Ferien geboten", unterstreicht Stein. Bei der Lebenshilfe steckt man bereits in den Planungen für die nächsten Wochen. Nach einem Flohmarkt folgt eine Karaokeparty, und in drei Wochen fliegt eine Gruppe mit zwölf Teilnehmern nach Korfu.