Calw "Phil" bringt auch die Hits von Genesis mit

Im nächsten Jahr kommt mit "Phil" eine Band in den Kreuzgang, die sich ganz der Musik von Genesis und ihrem Frontmann Phil Collins verschrieben hat. Die Cover-Band tritt am Donnerstag, 27. Juli 2017, ab 20.30 Uhr auf. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Bei der elfköpfigen Band um den charismatischen Sänger Jürgen "Phil" Mayer ist der Name Programm. Im Repertoire der erfolgreichen Formation aus dem Raum Karlsruhe finden sich die größten Hits des englischen Megastars und seiner früheren Band Genesis.

Darunter sind Chartstürmer wie "Easy Lover", "Another Day in Paradise", "You’ll be in my Heart", "Invisible Touch", "Carpet Crawler", aber auch der ein oder andere Geheimtipp für die Fans von Collins & Co.