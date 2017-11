Calw Pflege: Neue Wege bei Personalsuche

Zunächst sind vier Termine für ein Job-Café bei der Diakoniestation im Haus der Kirche in Calw geplant: "Völlig unverbindlich können sich alle am Pflegeberuf Interessierten erst mal erkundigen, wie eine Mitarbeit aussehen könnte", erklärt Walter Großmann, Geschäftsführer der Diakoniestation Calw, die Idee. Dazu müsse nicht gleich eine Bewerbung oder Voranmeldung mitgebracht werden. "Wir wollen die Leute zu uns einladen und in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen mit ihnen ins Gespräch kommen", so Großmann.

Dabei könne es beispielsweise darum gehen, wie man überhaupt eine Bewerbung schreibt, sagt Pflegedienstleiter Friedhelm Obergfell. Aber auch Frauen, die nach einer längeren Pause wieder in den Beruf einsteigen wollen, seien ein bedeutender Teil der Zielgruppe. Schließlich habe sich in der Pflegearbeit in den vergangenen Jahren einiges geändert, was viele vor einem Wiedereinstieg abschrecke. "Es gibt aber besondere Schulungen für Wiedereinsteiger", so Obergfell, "im Gespräch werden Interessierte dann sehen, dass das alles gar nicht so problematisch ist."

Die Idee des Job-Cafés sei angesichts der "permanent steigenden Nachfrage" geboren und habe das Ziel, für alle Interessierten "die Hürde runterzubrechen", erklärt Obergfell. Die Zahlen sind alarmierend: Dem Bundesministerium für Gesundheit zufolge ist die Anzahl der pflegebedürftigen Personen in Deutschland zwischen 1999 und 2015 von zwei auf 2,9 Millionen gestiegen. Das sind fast 50 Prozent – und der Trend zeigt weiter steil nach oben. Laut einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit sind Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte und -spezialisten im Bundesdurchschnitt 167 Tage unbesetzt. Damit liegt dieser Wert 67 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe.