Calw Petition soll Hesse-Bahn stärken

Calw. Sie steht seit gestern im Netz und richtet sich an das baden-württembergische Umweltministerium. Das Schreiben wendet sich direkt an Minister Franz Untersteller (Grüne). Initiiert wurde die Aktion von der Gemeinderatsfraktion "Gemeinsam für Calw". "Wir haben uns dazu intern schnell entschlossen", sagte Stadtrat Florian Fuchs gegenüber unserer Zeitung. Bislang habe man in Sachen Hesse-Bahn wenig aus der Bevölkerung gehört. Das Projekt sei längst nicht in trockenen Tüchern. Es gelte zu zeigen, dass die Calwer Bevölkerung hinter dem Projekt steht.

Wichtigstes Projekt des Landkreises

Dieses "wichtigste Zukunftsprojekt für den Landkreis Calw droht zu scheitern", schreien die Kommunalpolitiker. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) spiele mit seinem Einspruch gegen den Freischnitt auf der Bahnstrecke, der zum Schutz seltener Fledermausarten in bestehenden Tunneln dienen soll, den Artenschutz gegen den Umweltschutz aus, lautet der Vorwurf der Fraktion. Weiter heißt es: "Tagtäglich fallen in der öffentlichen Diskussion die Schlagworte ›Feinstaub‹ und ›Stauhauptstadt Deutschlands‹, wenn es um Stuttgart geht. Fahrverbote stehen im Raum. Abhilfe wird ein Ausbau des Schienenverkehrs bewirken." Dieses Infrastruktur- und Ökologieprojekt scheitere möglichgerweise am Einspruch des Nabu, der für den Erhalt einiger Fledermauspopulationen das Große und Ganze aus den Augen verliere.